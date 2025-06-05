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Путёвки в лагерь — с вычетом: в Госдуме предложили вернуть деньги за детский отдых

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Правда ТВ

В Госдуму внесён законопроект о налоговом вычете за путёвки в детские лагеря. Об этом сообщает ТАСС.

Если инициатива будет принята, родители смогут вернуть часть потраченных денег. Для этого нужно будет предъявить документы, подтверждающие фактические расходы.

Вычет не будет распространяться на суммы, которые компенсировал работодатель и которые не облагаются НДФЛ.

Законопроект предложили Сергей Миронов и Александр Ремезков. Они подчёркивают: государство должно помогать семьям и делать отдых детей доступным.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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