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С 1 июля пенсия автоматически вырастет: кто получит почти 20 тысяч рублей ежемесячно

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Правда ТВ

С 1 июля повысят пенсии для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фиксированная выплата вырастет вдвое — до 17 815 рублей. К ней добавят надбавку за уход — 1314 рублей.

Итоговая сумма — 19 129 рублей в месяц. Оформлять ничего не нужно, всё произойдёт автоматически. Деньги начнут выплачивать ежемесячно.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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