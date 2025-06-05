С 1 июля пенсия автоматически вырастет: кто получит почти 20 тысяч рублей ежемесячно

0:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июля повысят пенсии для россиян, которым в июне исполнилось 80 лет. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фиксированная выплата вырастет вдвое — до 17 815 рублей. К ней добавят надбавку за уход — 1314 рублей.

Итоговая сумма — 19 129 рублей в месяц. Оформлять ничего не нужно, всё произойдёт автоматически. Деньги начнут выплачивать ежемесячно.

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