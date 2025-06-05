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Бомбардировки в ответ: Запад предсказал, как Россия отреагирует на операцию "Паутина"

Правда ТВ

Россия может ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам массированными бомбардировками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на главу Eurasia Group Яна Бреммера.

Он считает, что Кремль может нанести удары по украинским городам и инфраструктуре. Операция Украины под названием "Паутина" прошла 1 июня. Были атакованы пять российских авиабаз — в Мурманской, Иркутской, Рязанской, Ивановской и Амурской областях.

По данным NYT, использовались более 100 дронов, запущенных с территории самой России.

На форуме "Примаковские чтения" замглавы МИД Сергей Рябков призвал Великобританию и США отреагировать на действия Киева, чтобы остановить эскалацию.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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