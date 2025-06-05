Дачу отберут за траву выше метра: новый закон заставит россиян чистить участки

1:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 сентября 2025 года в России вступает в силу новое постановление правительства. В нём чётко определены признаки неиспользуемых земельных участков. Об этом рассказала юрист Ульяна Никонова.

Если на дачном участке больше 50% территории занято мусором или сорняками выше метра — это повод для изъятия. То же касается земли под ИЖС, где семь лет не строится дом.

Участок можно потерять, но только через суд. Сначала владельцу дают год на исправление нарушений. Если за год ничего не изменится — участок могут изъять.

Для садовых участков действует отдельный критерий: если участок зарос, и это не элементы благоустройства, — нарушение зафиксируют. Следить за этим будут администрация и Росреестр.

Новые меры действуют до 2031 года. Их цель — вернуть заброшенные земли в гражданский оборот.

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