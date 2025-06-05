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Холодная газировка в жару — враг №1: врач раскрыла скрытую угрозу

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Правда ТВ

Сладкие напитки летом — это не освежение, а риск. Об этом рассказала профессор Росбиотеха Марина Мойсеяк.

По её словам, холодная газировка обманывает рецепторы. Человек не чувствует, насколько она сладкая, и пьёт больше, чем нужно. Это резко повышает уровень глюкозы в крови. За коротким приливом энергии приходит усталость.

Переизбыток сахара вызывает жажду, а лишняя жидкость — нагрузку на сердце. Кроме того, сладкие напитки плохо влияют на желудок и могут привести к диабету второго типа.

Если хочется сладкого, выбирайте сокосодержащие напитки с природными сахарами. Но самый лучший вариант в жару — обычная вода.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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