Холодная газировка в жару — враг №1: врач раскрыла скрытую угрозу

Сладкие напитки летом — это не освежение, а риск. Об этом рассказала профессор Росбиотеха Марина Мойсеяк.
По её словам, холодная газировка обманывает рецепторы. Человек не чувствует, насколько она сладкая, и пьёт больше, чем нужно. Это резко повышает уровень глюкозы в крови. За коротким приливом энергии приходит усталость.
Переизбыток сахара вызывает жажду, а лишняя жидкость — нагрузку на сердце. Кроме того, сладкие напитки плохо влияют на желудок и могут привести к диабету второго типа.
Если хочется сладкого, выбирайте сокосодержащие напитки с природными сахарами. Но самый лучший вариант в жару — обычная вода.
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