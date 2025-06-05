Моргенштерн* вышел из рехаба: Пять месяцев не срок, но я снова живой

Рэпер Алишер Моргенштерн* сообщил, что завершил лечение в реабилитационной клинике. Он провёл там пять месяцев.
Артист признался, что пока не смог полностью бросить пить. Но главное — начал жить по-новому. Понял причины своей зависимости и выбрал путь трезвости.
Моргенштерн поблагодарил сотрудников клиники и назвал это место своим новым домом. По его словам, 2024 год был самым тяжёлым в жизни — с депрессией, неудачами и зависимостью.
Он планирует провести 2025 год трезвым. «Арка трезвости открыта», — написал рэпер в соцсетях.
*внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов
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