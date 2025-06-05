Россиян ждёт мини-отпуск: на следующей неделе всего три рабочих дня

Следующая неделя снова порадует россиян — она будет короткой. Рабочих дней всего три, сообщили в РАНХиГС.
Причина — День России. Он отмечается 12 июня и даёт старт четырёхдневным выходным — с четверга по воскресенье. Отдыхаем с 12 по 15 июня включительно.
День России — государственный праздник с 1994 года. Он символизирует национальное единство. Свое официальное название получил в 2002 году с вступлением в силу Трудового кодекса.
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