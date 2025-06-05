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Более 50 тысяч в месяц: кто в России получает самую щедрую пенсию за выслугу лет

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Правда ТВ

Некоторые россияне могут получать пенсию за выслугу лет в размере более 50 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.

Речь идет о военнослужащих, сотрудниках МВД, Росгвардии, ФСИН, а также госслужащих. Всего в эту категорию входят около 2,7 миллиона человек.

Никитин пояснил, что выплаты рассчитываются индивидуально. Учитывается стаж, оклад и должность. Например, подполковник с 25 годами службы и зарплатой 85 тысяч рублей может рассчитывать на пенсию в 55 тысяч.

Минимальные пенсии для этих категорий приближены к прожиточному минимуму. В 2025 году он составляет 15 тысяч 250 рублей.

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