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"Техника не уничтожена": Рябков раскрыл, что на самом деле случилось 1 июня

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Правда ТВ

Самолёты, повреждённые в ходе атаки на Россию 1 июня, будут восстановлены. Об этом сообщил замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, техника не уничтожена.

Ранее Киев заявлял об успехе ударов по аэродромам. Но в Минобороны подчёркивают — такие заявления несостоятельны. Все пожары после атаки дронов были потушены. Жертв среди военных и гражданских нет.

Рябков также напомнил, что Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений Россия приостановила. И в данном случае он не применяется.

Москва задавала США вопрос, почему Вашингтон не отреагировал на инцидент. В телефонном разговоре Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию. Американский лидер заверил, что Белый дом не знал о планах Киева

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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