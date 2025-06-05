Силовики ворвались в офис уральского СМИ: изъята техника, перекрыт доступ к редакции

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию информационного агентства Ura. ru. Об этом сообщило само агентство.
Следователи остановили работу головного офиса и заблокировали доступ к редакции. Изъяты документы и техника. Параллельно обыски идут и в квартирах журналистов.
По информации агентства, Следственный комитет интересуется источниками, откуда Ura. ru получало сведения о криминальных событиях в Свердловской области.
Представители редакции подчёркивают — речь не идёт о каком-либо финансировании или незаконных сделках. Только об источниках информации.
Агентство Ura. ru работает с 2006 года и освещает новости Урала и всей страны.
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