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Силовики ворвались в офис уральского СМИ: изъята техника, перекрыт доступ к редакции

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Правда ТВ

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию информационного агентства Ura. ru. Об этом сообщило само агентство.

Следователи остановили работу головного офиса и заблокировали доступ к редакции. Изъяты документы и техника. Параллельно обыски идут и в квартирах журналистов.

По информации агентства, Следственный комитет интересуется источниками, откуда Ura. ru получало сведения о криминальных событиях в Свердловской области.

Представители редакции подчёркивают — речь не идёт о каком-либо финансировании или незаконных сделках. Только об источниках информации.

Агентство Ura. ru работает с 2006 года и освещает новости Урала и всей страны.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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