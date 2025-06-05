Силовики ворвались в офис уральского СМИ: изъята техника, перекрыт доступ к редакции

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Екатеринбурге силовики пришли с обысками в редакцию информационного агентства Ura. ru. Об этом сообщило само агентство.

Следователи остановили работу головного офиса и заблокировали доступ к редакции. Изъяты документы и техника. Параллельно обыски идут и в квартирах журналистов.

По информации агентства, Следственный комитет интересуется источниками, откуда Ura. ru получало сведения о криминальных событиях в Свердловской области.

Представители редакции подчёркивают — речь не идёт о каком-либо финансировании или незаконных сделках. Только об источниках информации.

Агентство Ura. ru работает с 2006 года и освещает новости Урала и всей страны.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.