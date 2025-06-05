2025 сжигает прогнозы: год может войти в тройку самых жарких за всю историю

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, с вероятностью 99% год войдёт в пятёрку самых тёплых, а с вероятностью 90% — в тройку. Шанс на то, что он побьёт абсолютный рекорд 2024 года, пока ниже одного процента.
Причины всё те же — глобальное потепление и экстремальная погода.
В Москве и области сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Сегодня в столице — до 27 градусов и без осадков. Завтра — до 28 и возможны грозы.
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