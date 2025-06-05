2025 сжигает прогнозы: год может войти в тройку самых жарких за всю историю

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

2025 год может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, с вероятностью 99% год войдёт в пятёрку самых тёплых, а с вероятностью 90% — в тройку. Шанс на то, что он побьёт абсолютный рекорд 2024 года, пока ниже одного процента.

Причины всё те же — глобальное потепление и экстремальная погода.

В Москве и области сейчас действует жёлтый уровень погодной опасности из-за высокой вероятности пожаров. Сегодня в столице — до 27 градусов и без осадков. Завтра — до 28 и возможны грозы.

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