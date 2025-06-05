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С 1 сентября в ЕГРН появится новая графа: покупатели узнают шокирующие детали о жилье

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Правда ТВ

С 1 сентября сделки с недвижимостью в России станут безопаснее. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Аксененко.

Теперь в Едином государственном реестре недвижимости будут указывать, кто из членов семьи бывшего владельца сохраняет право жить в квартире. Раньше покупатели могли узнать об этом только со слов продавца. Это создавало риски и приводило к проблемам уже после сделки.

Аксененко подчёркивает — новшество сделает покупку жилья более прозрачной и защитит людей от мошенников. Теперь вся информация будет официально прописана в реестре. Покупатели смогут заранее понять, есть ли у квартиры скрытые "обременения".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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