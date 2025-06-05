Бородатые мужчины, черный Mercedes и бизнес-тренер: СК раскрыл новые подробности похищения в Москве

0:49 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

СК России установил всех участников похищения бизнес-тренера Арега Щепихина. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Сейчас с ними работают следователи. В центральный аппарат СК направят доклад о ходе дела.

Щепихина похитили вечером 3 июня на Ярославском вокзале в Москве. Несколько бородатых мужчин вытащили его через рамки металлоискателя и затолкали в багажник чёрного Mercedes с номерами серии АМР и спецсигналами. Машина уехала в неизвестном направлении.

Бизнес-коуч кричал, что мужчины не из полиции. И утверждал — его похищают из-за высказываний.

Возбуждены дела по статьям "Похищение человека" и "Превышение должностных полномочий".

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.