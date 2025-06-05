Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном

ФСБ сообщает — преподаватели из вузов сразу четырёх регионов России оказались связаны с британскими фондами. Речь идёт о Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях.

По данным ведомства, эти преподаватели не просто контактировали с иностранными организациями. Они участвовали в распространении литературы, продвигающей ЛГБТ*-ценности, и поддерживали связи с представителями фонда Oxford Russia Fund. Его деятельность в России уже признана нежелательной.

Также под запрет попал и Британский Совет. В ФСБ уверены — эти структуры действуют под прикрытием культурных проектов, а на деле — выполняют задачи спецслужб Великобритании. Их цель — дестабилизировать обстановку внутри страны.

В результате пятнадцать граждан России получили официальные предостережения. Одного преподавателя привлекли к ответственности по административной статье. В вуз отправлены представления об устранении угроз.

ФСБ предупреждает: участие в деятельности иностранных организаций, признанных нежелательными, грозит и уголовной, и административной ответственностью.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.