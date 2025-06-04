Серая бездарная мышь: Валерия Гай Германика жёстко ответила актрисе Синицыной на критику проб

Режиссёр Валерия Гай Германика ответила на критику актрисы Софьи Синицыной, ранее заявившей, что пробы у Германики стали для неё худшим опытом.
В соцсетях режиссёр заявила, что впервые слышит имя артистки, как и её кастинг-директор. Она отметила, что никто не помнит её проб.
При этом Германика поручила ассистенту связаться с агентом Синицыной для уточнения деталей. Ответ стремительно перерос в оскорбления.
"Если ты серая бездарная мышь, любой драматический кастинг будет адом", - отметила она.
Режиссёр добавила с издевкой, что Синицыной стоит пройти её актёрский бот, "чтобы вас замечали не только по скандалам с громкими именами".
Конфликт начался после комментария Синицыной, где она поставила пробы Германики в один ряд с худшими в карьере.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.