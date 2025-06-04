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Серая бездарная мышь: Валерия Гай Германика жёстко ответила актрисе Синицыной на критику проб

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Правда ТВ
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Режиссёр Валерия Гай Германика ответила на критику актрисы Софьи Синицыной, ранее заявившей, что пробы у Германики стали для неё худшим опытом.

В соцсетях режиссёр заявила, что впервые слышит имя артистки, как и её кастинг-директор. Она отметила, что никто не помнит её проб. 

При этом Германика поручила ассистенту связаться с агентом Синицыной для уточнения деталей. Ответ стремительно перерос в оскорбления.

"Если ты серая бездарная мышь, любой драматический кастинг будет адом", - отметила она.

Режиссёр добавила с издевкой, что Синицыной стоит пройти её актёрский бот, "чтобы вас замечали не только по скандалам с громкими именами".

Конфликт начался после комментария Синицыной, где она поставила пробы Германики в один ряд с худшими в карьере.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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