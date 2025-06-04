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Александр Рогов о тихом возвращении эмигрантов: шампанское пьют, а рассказать забыли

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Правда ТВ
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Известный российский стилист Александр Рогов, ведущий программы "Модный приговор", высказался о возвращении россиян из-за границы в интервью актрисе Юлии Меньшовой.

Рогов отметил массовое, но в значительной степени скрытное возвращение эмигрантов. По его словам, многие, ранее активно критиковавшие Россию и покинувшие страну, вернулись, не сообщив об этом публично.

"Тихо вернулись, красиво на мероприятия ходят, шампанское красиво пьют, понимаете? Многие даже не сообщили, что это глобальное возвращение случилось", — с иронией заметил стилист.

Рогов поделился наблюдениями, что на вопрос о целях их возвращения многие отвечают о необходимости решения документальных вопросов. "Делаем два года документы себе", — цитировал он типичный ответ, подчеркивая иронию ситуации.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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