Александр Рогов о тихом возвращении эмигрантов: шампанское пьют, а рассказать забыли

Известный российский стилист Александр Рогов, ведущий программы "Модный приговор", высказался о возвращении россиян из-за границы в интервью актрисе Юлии Меньшовой.
Рогов отметил массовое, но в значительной степени скрытное возвращение эмигрантов. По его словам, многие, ранее активно критиковавшие Россию и покинувшие страну, вернулись, не сообщив об этом публично.
"Тихо вернулись, красиво на мероприятия ходят, шампанское красиво пьют, понимаете? Многие даже не сообщили, что это глобальное возвращение случилось", — с иронией заметил стилист.
Рогов поделился наблюдениями, что на вопрос о целях их возвращения многие отвечают о необходимости решения документальных вопросов. "Делаем два года документы себе", — цитировал он типичный ответ, подчеркивая иронию ситуации.
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