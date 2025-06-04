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Цены в июне пойдут вразнос — подорожает всё: от сахара до стройматериалов

1:00
Правда ТВ
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Июнь станет месяцем подорожаний — об этом в беседе с Life предупредил экономист Александр Тимофеев.

По его словам, лето традиционно разгоняет цены на стройматериалы, мебель и ремонт. Рост может составить до 7%. Всё из-за дачного сезона и активного строительства.

Дорожают и поездки. Внутренний туризм бьёт рекорды, а это толкает вверх цены на билеты — и на самолёты, и на поезда.

Автомобилистам тоже придётся потратиться: ожидается рост цен на бензин. Пока это будет скрыто за акциями и программами лояльности.

Скачок ждёт и продукты. Повышаются пошлины на масло, меняются требования к производителям. Новые ГОСТы заставят переделывать рецептуры и упаковки.

Это приведёт к росту цен на молочную, рыбную продукцию и кондитерку. По оценкам эксперта, половина таких товаров сейчас не соответствует ГОСТам.

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