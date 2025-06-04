Небо над Омском вспыхнуло серебром — редчайшее явление заметили ночью

Над Омском заметили одно из самых редких природных явлений — серебристые облака.
Кадры опубликовал директор местного планетария Владимир Крупко. Он написал, что в небе наблюдается настоящее светящееся море. Это очень редкие и до конца не изученные облака. Они появляются только летом и исключительно ночью.
По словам Крупко, облака светятся как галогенные лампы и находятся в мезопаузе — на высоте около 80 километров. Там проходит так называемый D-слой атмосферы, в котором облака формируются под воздействием акустико-гравитационных волн.
Ранее подобное небесное шоу удалось снять в Кавказском заповеднике.
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