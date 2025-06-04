Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Небо над Омском вспыхнуло серебром — редчайшее явление заметили ночью

0:45
Правда ТВ
'

 Над Омском заметили одно из самых редких природных явлений — серебристые облака.

Кадры опубликовал директор местного планетария Владимир Крупко. Он написал, что в небе наблюдается настоящее светящееся море. Это очень редкие и до конца не изученные облака. Они появляются только летом и исключительно ночью.

По словам Крупко, облака светятся как галогенные лампы и находятся в мезопаузе — на высоте около 80 километров. Там проходит так называемый D-слой атмосферы, в котором облака формируются под воздействием акустико-гравитационных волн.

Ранее подобное небесное шоу удалось снять в Кавказском заповеднике.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.