Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Хотела избавиться: как Алёна Кравец объяснила возврат дочери в детдом

1:07
Правда ТВ
'

Светская львица Алёна Кравец пыталась сдать приёмную дочь в психиатрическую больницу в возрасте 14 лет.

18-летняя Даниэла в эфире "Пусть говорят" обвинила певицу в жестоком обращении, утверждая, что чувствовала себя "куклой" под опекой Кравец. Девушка рассказала о физическом насилии — удары и волосы, выдёргиваемые матерью.

Самым шокирующим стало признание о помещении в психиатрическую клинику в возрасте 14 лет. По словам Даниэлы, это было попыткой Кравец легче от неё отказаться, придуманный диагноз о суицидальных мыслях и слуховых галлюцинациях не соответствовал действительности.

Горничная семьи Марина также подтвердила слова Даниэлы, указав на отсутствие участия Кравец в воспитании дочери.

В 15 лет удочерение было отменено судом, после чего Даниэла вернулась в центр "Спутник". Кравец объяснила это неуправляемым поведением девочки, упоминая употребление алкоголя и общение с взрослыми мужчинами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.