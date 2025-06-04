Хотела избавиться: как Алёна Кравец объяснила возврат дочери в детдом

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Светская львица Алёна Кравец пыталась сдать приёмную дочь в психиатрическую больницу в возрасте 14 лет.

18-летняя Даниэла в эфире "Пусть говорят" обвинила певицу в жестоком обращении, утверждая, что чувствовала себя "куклой" под опекой Кравец. Девушка рассказала о физическом насилии — удары и волосы, выдёргиваемые матерью.

Самым шокирующим стало признание о помещении в психиатрическую клинику в возрасте 14 лет. По словам Даниэлы, это было попыткой Кравец легче от неё отказаться, придуманный диагноз о суицидальных мыслях и слуховых галлюцинациях не соответствовал действительности.

Горничная семьи Марина также подтвердила слова Даниэлы, указав на отсутствие участия Кравец в воспитании дочери.

В 15 лет удочерение было отменено судом, после чего Даниэла вернулась в центр "Спутник". Кравец объяснила это неуправляемым поведением девочки, упоминая употребление алкоголя и общение с взрослыми мужчинами.

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