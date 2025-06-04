Суд запретил "Мир танков" — издателя внесли в список экстремистов

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В России запретили деятельность издателя популярной компьютерной игры "Мир танков".

Речь идёт о компании "Леста"*. Таганский суд Москвы признал её экстремистской и удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

В пресс-службе суда уточнили: организация занималась деятельностью, которую сочли опасной.

Компания также выпускала игру "Мир кораблей". Теперь обе платформы остались без официального издателя на территории России.

*признана террористической и экстремистской на территории России

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