Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Суд запретил "Мир танков" — издателя внесли в список экстремистов

Правда ТВ
'

В России запретили деятельность издателя популярной компьютерной игры "Мир танков".

Речь идёт о компании "Леста"*. Таганский суд Москвы признал её экстремистской и удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.

В пресс-службе суда уточнили: организация занималась деятельностью, которую сочли опасной.

Компания также выпускала игру "Мир кораблей". Теперь обе платформы остались без официального издателя на территории России.

*признана террористической и экстремистской на территории России

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Новости Все >
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.