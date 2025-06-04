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В ЕС готовятся к худшему — Трамп может перекрыть помощь Украине на саммите G7

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Правда ТВ

Евросоюз ждёт жёсткого разговора с Дональдом Трампом.

Как сообщает Financial Times, в ЕС опасаются, что президент США может пригрозить прекратить военную помощь Украине. Это может произойти на саммите G7, который пройдёт в Канаде.

По данным издания, чиновники обсуждают даже самые худшие сценарии. Среди них — полный отказ США от поставок оружия, разведданных и запрет на передачу американских вооружений через Европу.

Один из дипломатов сказал, что выбор сейчас — между плохим и очень плохим.

Есть риск, что Трамп свяжет вопрос Украины с другими темами — обороной Европы и торговлей. Тогда достичь договорённостей будет гораздо сложнее.

Ранее источники ABC News сообщали, что Трамп разочарован отсутствием прогресса по Украине и всё больше отходит от идеи мирного урегулирования.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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