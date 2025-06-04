Оружие из КНДР поступило в войска — российские бойцы начали применять новые минометы

0:56 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

У российских бойцов на фронте появились миномёты из КНДР.

Об этом сообщил Telegram-канал "Военный осведомитель". Он опубликовал фото малогабаритного миномёта — по данным канала, оружие уже применяют в зоне СВО.

Это 60-миллиметровое орудие, похожее на те, что ранее использовали украинские силы. Эксперты считают, что появление таких систем у российских бойцов — шаг вперёд.

Кроме миномётов, ещё в мае в зоне СВО зафиксировали северокорейскую реактивную систему залпового огня "Чучхе-100". Она стреляет на 120 километров.

С другой стороны фронта — музейное оружие. Весной у ВСУ заметили крупнокалиберный миномёт М-240. Это советская разработка 1950 года. Раньше такие стояли в музеях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.