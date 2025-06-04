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Ела манго каждый день — и давление с холестерином пошли вниз: удивительный эффект за 2 недели

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Правда ТВ

 Манго может стать вашим помощником в борьбе с давлением и холестерином.

Новое исследование показало: всего две недели регулярного употребления манго — и у женщин в постменопаузе улучшаются показатели здоровья.

В эксперименте участвовали женщины от 50 до 70 лет. Каждый день они ели 330 граммов манго сорта Атаулфо. Уже через две недели у них снизилось систолическое давление и уровень общего холестерина.

Учёные также заметили: манго стабилизирует сахар в крови после еды — в отличие от белого хлеба.

Хотя микроциркуляция и воспалительные показатели не изменились, учёные уверены: при более длительном курсе эффект может быть сильнее.

Манго богат витаминами, полифенолами и клетчаткой. Всё это делает его отличным выбором для профилактики сердечно-сосудистых проблем.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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