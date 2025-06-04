Ела манго каждый день — и давление с холестерином пошли вниз: удивительный эффект за 2 недели

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Манго может стать вашим помощником в борьбе с давлением и холестерином.

Новое исследование показало: всего две недели регулярного употребления манго — и у женщин в постменопаузе улучшаются показатели здоровья.

В эксперименте участвовали женщины от 50 до 70 лет. Каждый день они ели 330 граммов манго сорта Атаулфо. Уже через две недели у них снизилось систолическое давление и уровень общего холестерина.

Учёные также заметили: манго стабилизирует сахар в крови после еды — в отличие от белого хлеба.

Хотя микроциркуляция и воспалительные показатели не изменились, учёные уверены: при более длительном курсе эффект может быть сильнее.

Манго богат витаминами, полифенолами и клетчаткой. Всё это делает его отличным выбором для профилактики сердечно-сосудистых проблем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.