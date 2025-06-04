Ела манго каждый день — и давление с холестерином пошли вниз: удивительный эффект за 2 недели

Манго может стать вашим помощником в борьбе с давлением и холестерином.
Новое исследование показало: всего две недели регулярного употребления манго — и у женщин в постменопаузе улучшаются показатели здоровья.
В эксперименте участвовали женщины от 50 до 70 лет. Каждый день они ели 330 граммов манго сорта Атаулфо. Уже через две недели у них снизилось систолическое давление и уровень общего холестерина.
Учёные также заметили: манго стабилизирует сахар в крови после еды — в отличие от белого хлеба.
Хотя микроциркуляция и воспалительные показатели не изменились, учёные уверены: при более длительном курсе эффект может быть сильнее.
Манго богат витаминами, полифенолами и клетчаткой. Всё это делает его отличным выбором для профилактики сердечно-сосудистых проблем.
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