Икра по 15 тысяч — россиян предупредили о подорожании деликатеса к декабрю

На Камчатке началась лососевая путина — и сразу рекордные цены.

Как сообщил «Интерфаксу» глава агентства по рыболовству Александр Савельев, икра нерки уже стоит 9–9,5 тысяч рублей за килограмм. Это на 2 тысячи больше, чем в прошлом году.

И это только начало. По оценкам экспертов, к декабрю цена может вырасти до 15 тысяч.

Дорожают и сами лососи. Чавыча сейчас стоит 1800 рублей за килограмм — на 300 рублей больше, чем год назад. Нерка — 800 рублей, кета — 600.

При этом прогнозы по вылову оптимистичные. В 2025 году в ДФО планируют поймать свыше 311 тысяч тонн лосося. Почти две трети придутся на Камчатку.

Также в этом году вступил в силу закон, подписанный Владимиром Путиным. Он ограничивает вывоз икры в багаже — не больше 10 кг на человека. Ограничение действует до августа 2027 года и касается всех регионов Дальнего Востока.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.