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Звезда сериалов Глухарь и Ранетки попросил МВД помочь найти 127 тысяч рублей

1:06
Правда ТВ
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Актёр Павел Сухов, знакомый зрителям по ролям в популярных российских сериалах "Глухарь", "Ранетки", "Счастливы вместе" и "Кремлёвские курсанты", обратился в органы внутренних дел России с необычным заявлением.

Как сообщает Telegram-канал Mash, артист потерял 127 тысяч рублей. По сведениям источника, Сухов, снимая наличные в разных банкоматах, забыл, где именно оставил деньги после посещения трёх пунктов выдачи наличных.

Подробности инцидента не разглашаются, известно лишь, что актёр активно перемещался между банкоматами. Сотрудники полиции, отреагировав на заявление Сухова, провели оперативные мероприятия и помогли актёру найти забытую крупную сумму.

Павел Сухов, родившийся в Москве в 1972 году, является актёром Московского Антрепризного театра. За свою карьеру он снялся более чем в 30 фильмах и сериалах, преимущественно исполняя второстепенные, но запоминающиеся роли. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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