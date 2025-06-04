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Киркоров спас нас от скандала: Дмитриенко раскрыл детали зарубежного ЧП на гастролях

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Правда ТВ
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Певец Ваня Дмитриенко в YouTube-шоу Ксении Собчак раскрыл экстренный случай на зарубежных гастролях с Филиппом Киркоровым.

По словам артиста, организаторы концерта скрыли истинную цель мероприятия: вместо культурного события коллектив неожиданно оказался вовлечён в антиправительственный митинг.

"Нас подставили — договорённости были о простом городском празднике", — подчеркнул Дмитриенко.

В критический момент, когда артисты обнаружили обман и растерялись, Киркоров взял ситуацию под контроль: "Филипп сказал: "Я всё решу". В результате появились два выходных дня без последствий.

Молодой певец признался, что не знает, какие рычаги задействовал музыкант, но проблем не возникло.

Дмитриенко назвал коллегу "очень крутым мужиком", отметив его профессионализм. Страну, где произошёл инцидент, певец не уточнил.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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