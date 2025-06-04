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Все разводятся: раскрыта неоднозначная реакция матери Галустяна на развод комика

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Правда ТВ

Юморист Михаил Галустян официально развёлся с супругой Викторией, завершив 18-летний брак. Как выяснилось, мать комика Сусанна Ардашовна отреагировала на новость спокойно.

Со слов матери Александра Реввы, близко общающейся с семьёй, она заявила: "Все разводятся, даже политики — а что, Мишке нельзя?".

При этом собеседница kp.ru выразила сожаление, отметив скромность Виктории и предположив финансовые мотивы: "Не удивлюсь, если развод формальный — так многие распределяют деньги".

Однако отсутствие совместных фото и заявление Галустяна опровергают эту версию. Артист пояснил, что причина банальна — чувства со временем угасли.

Бывшая жена категорически отвергла слухи об изменах, подчеркнув, что сохраняет уважение к экс-супругу.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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