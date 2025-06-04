Он дорог душевно: бывшая жена Ефремова честно ответила на слухи о тюремном романе актёра

1:01 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, вышедший по УДО в апреле, все силы направляет на реабилитацию здоровья и семейные ценности.

Его первая жена, актриса Елена Гольянова, подчеркнула, что Ефремов находится дома с супругой Софьей Кругликовой и детьми, наслаждаясь долгожданным покоем.

Гольянова категорично отвергла слухи о романе актёра в колонии.

"В 61 год и в таких условиях — маловероятно. Миша многим дорог душевно, возможно, это были человеческие отношения. Но он об этом не говорил", — цитирует её "360.ru".

Бывшая супруга добавила, что артист глубоко привязан к Кругликовой, а всё его внимание сейчас сосредоточено на восстановлении после заключения.

Ранее Михаила Ефремова заподозрили в романтических отношениях с актрисой Дарьей Белоусовой, которая якобы приезжала ему в колонию и проводила с ним три дня в спецблоке.

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