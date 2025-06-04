Чемпионат обернулся катастрофой — Норвегия потеряла миллионы после лыжного турнира

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Норвегии — громкий скандал после чемпионата мира по лыжным видам спорта. Он прошёл в Тронхейме с 26 февраля по 9 марта. И обернулся не триумфом, а провалом.

Глава финансового департамента города Кьетил Рейнскоу назвал итоги катастрофой. По его словам, сначала организаторы ждали прибыль до 30 миллионов крон. Но по факту — минус 34 миллиона. Это почти три миллиона евро.

Рейнскоу отметил, что за 20 лет не видел ничего подобного. Хотя билеты активно продавали, в итоге всё ушло в глубокий минус.

Во вторник власти провели экстренное собрание с Ассоциацией лыжного спорта и муниципалитетом.

На этом фоне продолжается обсуждение отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров. Глава FIS Йохан Элиаш предложил допускать их как нейтральных.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.