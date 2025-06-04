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Затащили в багажник Mercedes с мигалкой и исчезли — кто на самом деле увез мужчину с вокзала

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Правда ТВ

Мужчины с бородами схватили бизнес-тренера Арега Щепихина прямо у Ярославского вокзала. Протащили через здание, через рамки — и засунули в багажник чёрного Mercedes.

На машине — номера АМР и мигалка. Похитители назвали себя росгвардейцами и показали документы. Сейчас проверяют — настоящие ли.
Позже автомобиль нашли. На Киевском шоссе.

Внутри — водитель и двое пассажиров. Щепихина там не было. Историю рассказал Telegram-канал SHOT. Правоохранители разбираются.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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