Затащили в багажник Mercedes с мигалкой и исчезли — кто на самом деле увез мужчину с вокзала

0:37 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Мужчины с бородами схватили бизнес-тренера Арега Щепихина прямо у Ярославского вокзала. Протащили через здание, через рамки — и засунули в багажник чёрного Mercedes.

На машине — номера АМР и мигалка. Похитители назвали себя росгвардейцами и показали документы. Сейчас проверяют — настоящие ли.

Позже автомобиль нашли. На Киевском шоссе.

Внутри — водитель и двое пассажиров. Щепихина там не было. Историю рассказал Telegram-канал SHOT. Правоохранители разбираются.

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