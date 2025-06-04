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Не хочу страшного: Кушанашвили выразил тревогу за здоровье госпитализированного Киркорова

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Правда ТВ

Журналист и шоумен Отар Кушанашвили в выпуске "Каково?!" прокомментировал госпитализацию певца Филиппа Киркорова с ожогом руки.

Телеведущий признался, что заволновался, "когда прозвучали слова "некроз, малокровие, диабет"". Подчеркнув, что осуждает многие поступки исполнителя, Отар чётко дистанцировался от злорадства.

"Не хочу, чтобы с ним случилось страшное. Ему наплевать на меня, а мне на него — нет. Не плюю в наше прошлое: когда-то он был замечательным парнем", - подчеркнул журналист.

Назвав Киркорова "небожителем и тяжеловесом", Кушанашвили завершил монолог пожеланием скорейшего выздоровления.

Филипп Киркоров попал в больницу в отделение экстренной хирургии из-за развившегося бурсита (воспаление суставов) после полученного ожога во время выступления в Санкт-Петербурге.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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