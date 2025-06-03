Больше не в кредит: россиян переводят на "режим откладывания"

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Центробанк России будет снижать ключевую ставку, но так, чтобы она оставалась выше уровня инфляции. Об этом заявил URA. RU финансист Александр Разуваев.

По его словам, это делается, чтобы россияне больше откладывали деньги, а не тратили взаймы. Ставки в долларах и евро раньше были около нуля, банки занимали деньги на Западе. Теперь эта модель не работает. И регулятор делает ставку на сбережения.

Эксперт считает, что к концу этого года ставка может снизиться до 16%, а к лету 2026-го — до 12-13%. До прежнего уровня в 6-8% и инфляции в 4% страна вряд ли вернётся в ближайшие годы. Скорее всего, инфляция останется около 6%, а ставка — двузначной.

Разуваев назвал мифом идею о том, что снижение ставки вызовет массовый отток вкладов. Он уверен, что будет лишь небольшой переток средств на фондовый рынок.

Напомним, следующее заседание ЦБ состоится 6 июня.

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