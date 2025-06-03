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Украина получит тела — и счет: 180 миллиардов за 6000 погибших

1:13
Правда ТВ

Украине придётся выплатить 180 миллиардов рублей компенсаций родственникам погибших солдат. Об этом заявил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

Речь идёт о шести тысячах тел украинских военнослужащих, которые Россия передаёт Киеву. Ранее об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, передача проходит в одностороннем порядке.

"Получается, мы грузанули Украину на 180 миллиардов рублей. Именно столько Киеву придется выплатить родственникам 6000 погибших. Если они, конечно, в опознаваемом состоянии. За одного погибшего они обещают выплату в 30 млн в рублевом эквиваленте. За 6000 получается под 180 ярдов. То есть, мы и гуманитарный вопрос закрыли, и переполненные морозилки освободили, и Украину элегантно грузанули на деньги", — написал он.

Он добавил, что это одновременно решает гуманитарную задачу и создаёт финансовую нагрузку на Киев. Также, по его словам, освобождаются морозильные камеры, где хранились тела.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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