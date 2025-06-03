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Сигналы из "жужжалки": УВБ-76 ожила сразу после встречи в Стамбуле

1:12
Правда ТВ

Станция "Судного дня" снова активна. Военная радиостанция УВБ-76 передала два новых сигнала — сразу после окончания переговоров в Стамбуле.

Как сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", в эфире в 16:00 по Москве прозвучало слово "ибобаза", а в 17:32 — "арапоблиц". Предыдущие сообщения фиксировались 29 мая — тогда звучали "лучоторг" и "копна".

УВБ-76 — это коротковолновая станция, известная с 1970-х годов. Её часто называют "жужжалкой" из-за постоянного фонового сигнала. А ещё - "Станцией Судного дня". По одной из версий, она связана с системой "Мёртвая рука".

Интересно, что сигналы прозвучали после встречи России и Украины в Стамбуле. Там стороны договорились о масштабном обмене пленными. Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский. В числе тех, кого отпустят, — тяжелораненые, больные и молодые до 25 лет. Всего — не менее 1000 человек.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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