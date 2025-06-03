Россия вне Олимпиады-2026: МОК поддержал жёсткий запрет на хоккей

0:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Хоккейные сборные России не выступят на зимней Олимпиаде-2026. Об этом сообщила Международная федерация хоккея — IIHF.

Решение принято 2 июня. В федерации уточнили: это ответ на запрос Международного олимпийского комитета.

МОК поддержал исключение. В пресс-службе организации напомнили, что ещё в 2023 году они рекомендовали не допускать команды под видом «нейтральных спортсменов». По их словам, группа отдельных игроков — это не сборная.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию. Он сказал, что иллюзий по поводу допуска сборной у него не было.

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