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Секретный голос на громкой связи: что произошло на переговорах в Стамбуле

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Правда ТВ

Во время переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинская делегация вышла на связь с внешним участником.

Об этом сообщает РИА Новости. Один из представителей Киева во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана достал телефон и включил громкую связь.

Кто именно был на другом конце линии — не уточняется. Возможно, это был кто-то из руководства Украины или иностранный посредник. Подробности не раскрываются.

Сам раунд переговоров длился чуть больше часа. В МИД Турции итоги встречи охарактеризовали как "не негативные".

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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