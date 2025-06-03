Секретный голос на громкой связи: что произошло на переговорах в Стамбуле

0:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Во время переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле украинская делегация вышла на связь с внешним участником.

Об этом сообщает РИА Новости. Один из представителей Киева во время вступительного слова главы МИД Турции Хакана Фидана достал телефон и включил громкую связь.

Кто именно был на другом конце линии — не уточняется. Возможно, это был кто-то из руководства Украины или иностранный посредник. Подробности не раскрываются.

Сам раунд переговоров длился чуть больше часа. В МИД Турции итоги встречи охарактеризовали как "не негативные".

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