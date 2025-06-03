Самые ужасные пробы: Синицына поддержала Арбенину в скандале с Германикой

0:46 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Софья Синицына поддержала Диану Арбенину в скандале с режиссёром Валерией Гай Германикой.

Синицына призналась, что у неё остались схожие негативные впечатления.

"Мои самые ужасные пробы были у Ольги Зуевой и Гай Германики — они делят первенство", — честно рассказала она.

Конфликт между Арбениной и Германикой разгорелся в конце мая после публичной критики певицы в адрес режиссёра. Арбенина утверждала, что Германика постоянно отсутствовала на съёмках их сериала и провоцировала конфликты.

В ответ режиссёр обвинила певицу в клевете и пригрозила судом. Синицына стала первой коллегой, публично вставшей на сторону вокалистки "Ночных Снайперов".

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