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Улыбка Джокера 365 дней в году: Кушанашвили высмеял требования Гогунского к женщинам

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Правда ТВ

Журналист Отар Кушанашвили иронично отреагировал на требование Виталия Гогунского, чтобы женщины рядом с ним "не имели права на плохое настроение".

В авторской программе "КАКОВО?!" Отар задался вопросом, как можно заходить домой 365 раз в год и "видеть улыбку Джокера?". Он предположил, что актёр хотел сказать о нежелании видеть "мрачную атмосферу", но выразился грубо.

Критик также указал на двойные стандарты и отметил, что перфекционизм Гогунскому не грозит.

"Виталий хотел оформить мысль, но не умеет этого делать. Причем не знаю, в каком году Гогунский снимался в последний раз, но видно, что парень к себе не очень строг визуально", - подчеркнул он.

По мнению Отара, проблема — в неумении актёра формулировать мысли и отсутствии самодисциплины.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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