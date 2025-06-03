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Не простил гадости: отец Децла отказался поздравлять внука Тони с 20-летием

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Правда ТВ

Продюсер Александр Толмацкий раскрыл причины разрыва общения с внуком Тони (сыном рэпера Децла, умершего в 2019 г.).

Мужчина в интервью "Леди.Mail" признался, что даже не поздравит юношу с 20-летием. Толмацкий до сих пор сожалеет, что не помирился с сыном Кириллом (Децлом) перед его смертью.

"Два года не общались из-за его резких слов о моих детях. Собирался сделать шаг к примирению — но не успел", — признался продюсер.

Отношения с внуком разрушились после интервью Тони Ксении Собчак: "Он говорил про меня гадости в день рождения отца. Это было ужасно!". Толмацкий подчеркнул: общение не возобновит, так как внук повёл себя некрасиво.

Напомним, Кирилл Толмацкий (Децл) скончался 3 февраля 2019 года в результате остановки сердца. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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