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Скандал с данными: как продажа билетов на Би-2 оборачивается утечкой личной информации

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Правда ТВ

Сайт, реализующий билеты на зарубежные концерты группы Би-2*, собирает развёрнутые персональные данные пользователей.

По данным Life.ru, при покупке фанаты вынуждены соглашаться с передачей истории переписки, записей звонков, данных устройств и геолокации. Если билет приобретается на группу, информация обо всех лицах попадает в базу.

Ресурс открыто предупреждает о передаче данных партнёрам и рекламодателям — "неограниченному кругу третьих лиц". Продажи осуществляет словацкая фирма Keep Moving, принадлежащая концертному директору Би-2* Александру Крестину.

* – участник группы Лёва, настоящее имя — Егор Бортник, внесён Минюстом РФ в список иностранных агентов

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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