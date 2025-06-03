Наигранные слёзы: Екатерина Волкова разгромила шоу Мастер игры за фальшивый сценарий

0:59 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Актриса Екатерина Волкова жёстко раскритиковала новое шоу ТНТ "Мастер игры".

Звезда "Ворониных" заявила, что проект её разочаровал из-за очевидной постановочности и плохой игры участников.

Волкова привела пример: в финале 2-й серии "тёмные" игроки (Наташа Бардо и др.) якобы удивляются новости, а начало 3-й серии сразу показывает, что они всё знали заранее.

"Ну вы бы хотя бы смонтировали так, чтобы для зрителей это оставалось интригой!", — возмутилась актриса.

По её мнению, "видно, что это прописанный сценарий и куча наигрыша, и слёз", что делает шоу неинтересным. Волкова предложила альтернативу: скрывать личности "тёмных" игроков даже от зрителей с помощью масок и изменения голосов во время голосований, чтобы сохранить интригу.

Сейчас же, по её словам, участники "проколы" слишком явные.

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