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Не под следствием и не пьёт: жена Макарского разнесла фейки об их семье

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Правда ТВ

Виктория Макарская ответила на волну критики в адрес мужа, актёра Антона Макарского, спровоцированную резонансным интервью 2014 года.

В соцсетях она назвала спекуляции СМИ "фантазиями", подчеркнув, что пара игнорирует ложь.

"Меня не бьют, я не в психушке, мы не разводимся. Антон не под следствием и не спился!" — заявила Виктория, добавив, что супруги "бодры", трудятся и гармонично живут вместе 25 лет.

Поводом для слухов стали старые цитаты: Антон признавался в контроле над женой ("отвечаю за всё, что она делает"), а Виктория упоминала, как он стирал с неё помаду перед съёмками.

Поклонники артистов поддержали знаменитую пару и пожелали им долгих лет процветания, а также поблагодарили за опровержение ложной информации.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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