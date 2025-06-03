Не под следствием и не пьёт: жена Макарского разнесла фейки об их семье

0:55 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Виктория Макарская ответила на волну критики в адрес мужа, актёра Антона Макарского, спровоцированную резонансным интервью 2014 года.

В соцсетях она назвала спекуляции СМИ "фантазиями", подчеркнув, что пара игнорирует ложь.

"Меня не бьют, я не в психушке, мы не разводимся. Антон не под следствием и не спился!" — заявила Виктория, добавив, что супруги "бодры", трудятся и гармонично живут вместе 25 лет.

Поводом для слухов стали старые цитаты: Антон признавался в контроле над женой ("отвечаю за всё, что она делает"), а Виктория упоминала, как он стирал с неё помаду перед съёмками.

Поклонники артистов поддержали знаменитую пару и пожелали им долгих лет процветания, а также поблагодарили за опровержение ложной информации.

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