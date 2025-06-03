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Алла Пугачёва и Максим Галкин*: смех сквозь слёзы на унизительном концерте Вайкуле

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Правда ТВ

Певица Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* стали героями скандальной ситуации на Кипре. Посетив концерт Лаймы Вайкуле, считавшейся их подругой, пара не получила места у сцены.

Вместо этого их усадили на два барных стула в самом конце зала, за пультом звукорежиссёра, что многие расценили как унижение.

Видео, опубликованное Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", показывает артистов, наблюдающих шоу с "галерки". По мнению наблюдателей, Вайкуле предпочла не портить рассадку дорогих билетов ради дружбы.

Напомним, что особняк Пугачёвой в России недавно сняли с продажи после долгого поиска покупателя, связываемого с завышенной ценой и риском сноса.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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