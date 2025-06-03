Алла Пугачёва и Максим Галкин*: смех сквозь слёзы на унизительном концерте Вайкуле

Певица Алла Пугачёва и её супруг, юморист Максим Галкин* стали героями скандальной ситуации на Кипре. Посетив концерт Лаймы Вайкуле, считавшейся их подругой, пара не получила места у сцены.
Вместо этого их усадили на два барных стула в самом конце зала, за пультом звукорежиссёра, что многие расценили как унижение.
Видео, опубликованное Telegram-каналом "Хуже и не скажешь", показывает артистов, наблюдающих шоу с "галерки". По мнению наблюдателей, Вайкуле предпочла не портить рассадку дорогих билетов ради дружбы.
Напомним, что особняк Пугачёвой в России недавно сняли с продажи после долгого поиска покупателя, связываемого с завышенной ценой и риском сноса.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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