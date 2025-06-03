Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине

У Дональда Трампа заканчивается терпение по поводу конфликта в Украине. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак в интервью газете Star.
По его словам, американский лидер "достиг конца своего терпения" в отношении боевых действий. Баррак также отметил особую роль Турции. Он считает, что благодаря связям с Москвой и Киевом, Анкара может стать важным посредником.
Тем временем в Сенате США — растущее давление. Законодатели от обеих партий недовольны мягкой линией Трампа в отношении Владимира Путина. Они требуют принять новый пакет санкций против России.
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