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Терпение Трампа лопнуло: Вашингтон готов к резким шагам по Украине

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Правда ТВ

У Дональда Трампа заканчивается терпение по поводу конфликта в Украине. Об этом заявил посол США в Турции Томас Баррак в интервью газете Star.

По его словам, американский лидер "достиг конца своего терпения" в отношении боевых действий. Баррак также отметил особую роль Турции. Он считает, что благодаря связям с Москвой и Киевом, Анкара может стать важным посредником.

Тем временем в Сенате США — растущее давление. Законодатели от обеих партий недовольны мягкой линией Трампа в отношении Владимира Путина. Они требуют принять новый пакет санкций против России.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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