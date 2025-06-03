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Орбан шокировал Киев — Путин выиграл гонку на выжидание

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Правда ТВ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал: президент России Владимир Путин оказался прав в расчётах на затяжной конфликт.

В интервью, которое цитирует ТАСС, Орбан рассказал, что в июле 2024 года приезжал в Киев. Он пытался убедить Владимира Зеленского согласиться на перемирие. Но получил отказ. Позже с тем же предложением он обратился к Путину — и снова услышал "нет".

По его мнению, настоящая сделка по урегулированию конфликта произойдёт не между Россией и Украиной. Орбан уверен — это будет договор между Москвой и Вашингтоном.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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