Орбан шокировал Киев — Путин выиграл гонку на выжидание

0:40 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал: президент России Владимир Путин оказался прав в расчётах на затяжной конфликт.

В интервью, которое цитирует ТАСС, Орбан рассказал, что в июле 2024 года приезжал в Киев. Он пытался убедить Владимира Зеленского согласиться на перемирие. Но получил отказ. Позже с тем же предложением он обратился к Путину — и снова услышал "нет".

По его мнению, настоящая сделка по урегулированию конфликта произойдёт не между Россией и Украиной. Орбан уверен — это будет договор между Москвой и Вашингтоном.

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