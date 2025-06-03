Темный фон и ни одного символа: зачем Белый дом сменил образ Трампа

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Белом доме обновили официальный портрет президента США Дональда Трампа. Об этом сообщили в соцсети X.

На новом изображении Трамп позирует на тёмном фоне. С заднего плана исчез американский флаг. Портрет уже заменили на официальном сайте Белого дома. В публикации говорится: "Только что выпущен новый официальный портрет президента".

Ранее Трамп репостнул в соцсетях теорию о том, что Джо Байдена якобы заменили клонами. Он никак не прокомментировал эту публикацию.

Также американский лидер выразил разочарование в связи с ударами России по Украине во время переговоров. По его словам, это его "очень разочаровало".

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