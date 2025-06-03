Обещают деньги за набор текста — а потом исчезают: новая схема развода

0:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

МВД России предупреждает об очередной схеме мошенников. На этот раз речь идёт о фейковой подработке по набору текста со сканов.

Как рассказали в Telegram-канале "Вестник киберполиции России", злоумышленники предлагают удалённую работу. Жертве присылают сайт с "актуальными заказами", но чтобы приступить, нужно внести одноразовый платёж.

На сайте обещают вернуть эту сумму вместе с оплатой работы. Мол, это мера для "обеспечения качества". Но как только деньги перечислены, работодатели исчезают.

Ранее сообщалось о похожих схемах. Мошенники продавали поддельные игрушки Лабубу, а также притворялись IT-компаниями, предлагая "закрытое тестирование". Взамен — бонусы, которые никто не получал.

В МВД просят граждан быть осторожными. Любая просьба перевести деньги за "возможность заработать" — повод насторожиться.

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