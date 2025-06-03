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Куда пропала интернет-звезда? Оксана Самойлова раскрыла секрет судьбы козы Мими

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Правда ТВ

Блогерша Оксана Самойлова ответила на тревогу подписчиков о судьбе своей козы Мими, давно не появлявшейся в соцсетях.

Звезда заверила, что питомец в полном порядке и временно находится "в деловой командировке".

"Мими на ферме. У нас сейчас супергрязный ремонт. И мы её отправили пока на передержку, но примерно через неделю-две заберём", — цитирует Самойлову Teleprogramma.

Она добавила, что семья регулярно получает видеоотчёты о животном. Напомним, коза Мими — дорогой подарок Джигана жене, появившийся в семье в октябре прошлого года и мгновенно ставший интернет-знаменитостью.

Содержание парнокопытного обходится недёшево: только вольер для Мими, по словам Оксаны, стоил 300 тысяч рублей.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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