Куда пропала интернет-звезда? Оксана Самойлова раскрыла секрет судьбы козы Мими

Блогерша Оксана Самойлова ответила на тревогу подписчиков о судьбе своей козы Мими, давно не появлявшейся в соцсетях.
Звезда заверила, что питомец в полном порядке и временно находится "в деловой командировке".
"Мими на ферме. У нас сейчас супергрязный ремонт. И мы её отправили пока на передержку, но примерно через неделю-две заберём", — цитирует Самойлову Teleprogramma.
Она добавила, что семья регулярно получает видеоотчёты о животном. Напомним, коза Мими — дорогой подарок Джигана жене, появившийся в семье в октябре прошлого года и мгновенно ставший интернет-знаменитостью.
Содержание парнокопытного обходится недёшево: только вольер для Мими, по словам Оксаны, стоил 300 тысяч рублей.
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