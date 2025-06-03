Уши, трахеи и рубец: правда о собачьих лакомствах, которую скрывают упаковки

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Многие собачники с удовольствием покупают своим питомцам сушёные лакомства — уши, лёгкие, трахеи и даже рубец. Но вокруг них немало страхов.

Ветврач Виктория Романовская рассказала Life. ru, что при правильной сушке субпродукты безопасны. Они проходят высокотемпературную обработку, и риск заражения паразитами исключён. Главное — не делать такие вкусняшки дома без знаний.

Собачьи сосиски, жевательные рогалики и снеки тоже не всегда вредны. Главное — смотреть на состав. В нём должно быть мясо, а не консерванты и мука. Современные технологии позволяют делать даже такие угощения полностью натуральными.

Но есть и опасности. Усилители вкуса, соль, сахар и красители могут вызвать аллергию и проблемы с пищеварением. А натуральные кости, особенно варёные, — риск травм. Лучше выбирать лакомства из жил и сыромятной кожи.

Романовская советует подбирать лакомства по размеру и обязательно советоваться с ветеринаром. Ведь главное — не само угощение, а его правильный выбор.

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