Прохор Шаляпин: вон из шоу-бизнеса всех, кто не радует зрителей

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Финалист "Фабрики звезд-6" Прохор Шаляпин выступил с резкой критикой в адрес коллег по цеху.

В эфире YouTube-шоу Мариам Тилляевой певец заявил о необходимости "прогнать" со сцены "желчных" и "злобных" артистов, которых, по его словам, "никто не любит".

Шаляпин признался, что его раздражают звёзды с недовольным выражением лица, считая причиной их злости одиночество и гордыню.

"Ходят злобные. Сидят в одиночестве гордые куртизанки. Вообще всех желчных артистов убрать со сцены. Всё это лишнее!" — отмечает артист.

Шаляпин убеждён, что задача артистов — развлекать публику, дарить тепло и надежду, а не самоутверждаться с "перекошенным, высокомерным лицом". Он выразил недоумение, почему такие непопулярные личности продолжают оставаться в профессии.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.