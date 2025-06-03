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Прохор Шаляпин: вон из шоу-бизнеса всех, кто не радует зрителей

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Правда ТВ

Финалист "Фабрики звезд-6" Прохор Шаляпин выступил с резкой критикой в адрес коллег по цеху.

В эфире YouTube-шоу Мариам Тилляевой певец заявил о необходимости "прогнать" со сцены "желчных" и "злобных" артистов, которых, по его словам, "никто не любит".

Шаляпин признался, что его раздражают звёзды с недовольным выражением лица, считая причиной их злости одиночество и гордыню.

"Ходят злобные. Сидят в одиночестве гордые куртизанки.  Вообще всех желчных артистов убрать со сцены. Всё это лишнее!" — отмечает артист.

Шаляпин убеждён, что задача артистов — развлекать публику, дарить тепло и надежду, а не самоутверждаться с "перекошенным, высокомерным лицом". Он выразил недоумение, почему такие непопулярные личности продолжают оставаться в профессии.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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